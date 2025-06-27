В Петербурге появятся новые трамвайные линии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Транспортную доступность технологических долин в Санкт-Петербурге обеспечат новые трамвайные линии, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«ИНТЦ (Инновационный научно-технический центр) “Невская дельта” появится уже в обозримом будущем. Чтобы молодым и талантливым людям там комфортно жилось и работалось, нужно обеспечить транспортную доступность. Трамвай до метро — самый быстрый и надежный транспорт», — рассказал он в эфире Телеканала «78».
Губернатор напомнил, что до конца этого года строящаяся инвестором трамвайная линия свяжет станцию метро «Купчино» и поселок Шушары, а затем придет в Славянку. После этого останется достроить ее до ИНТЦ «Невская дельта». По словам губернатора, этот маршрут будет реализовываться по новому концессионному соглашению.
По словам Беглова, в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения запланировано строительство еще двух трамвайных линий.
«Здесь будут новые трамвайные линии… Технологическая долина “ИТМО-Хайпарк” строится, нужно обеспечить транспортную доступность и для неё, и для нового города-спутника “Южный”. Трамвайная сеть пройдет вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе. Также для жителей города Колпино — это быстрый способ добраться до метро “Шушары”. Трёхстороннее соглашение, которое мы подписали на форуме, даст им такую возможность», — отметил губернатор.
Он также сообщил, что в дальнейшем, когда Кировско-Выборгская линия метрополитена будет продлена за аэропорт «Пулково» в Пушкинский район, трамвай будет подвозить людей к ее новым станциям.
«У нас есть прямое поручение по поводу строительства этого метро, мы сейчас работаем с федеральным центром, чтобы нам оказали содействие в финансировании этой новой ветки», — сказал Беглов.