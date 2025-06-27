В Петербурге появятся новые трамвайные линии

Губернатор напомнил, что до конца этого года строящаяся инвестором трамвайная линия свяжет станцию метро «Купчино» и поселок Шушары, а затем придет в Славянку. После этого останется достроить ее до ИНТЦ «Невская дельта». По словам губернатора, этот маршрут будет реализовываться по новому концессионному соглашению.