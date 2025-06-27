Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 27 июня перед выходными

В соотношении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 26 июня, курс доллара стал ниже, курс евро стал заметно тяжелее в валютной корзине, а курс российского рубля несколько подрос. Ощутимее при этом в сторону увеличения скорректирован курс европейской валюты.