Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 27 июня перед выходными

В Национальном банке изменили курсы валют на 27 июня 2025 года, пятницу. В итоге курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского рубля подросли перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 27 июня, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9616 белорусского рубля, 1 евро — 3,4724 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7757 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 26 июня, курс доллара стал ниже, курс евро стал заметно тяжелее в валютной корзине, а курс российского рубля несколько подрос. Ощутимее при этом в сторону увеличения скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0066 белрубля, курс евро вырос на 0,0290 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0001 белрубля.
Тем временем Беларусбанк вводит ограничения для снятия наличных с карт с 4 августа.