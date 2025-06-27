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Не рецессия, а плановое охлаждение: Силуанов прокомментировал состояние российской экономики

Силуанов: В России идет плановое охлаждение экономики.

Источник: Комсомольская правда

В России отсутствует рецессия, но проводится плановая работа Министерства финансов и Центробанка по охлаждению экономики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Необходимость подобных мер вызвана тем, что на фоне «подогрева» ряда отраслей было выявлено некоторое ускорение инфляции.

«В прошлом году, мы говорили, темпы роста [ВВП] были выше 4%. Сейчас, за первый квартал темпы роста — 1,5%, за апрель — 1,9%. То есть никакой рецессии нет, и мы видим, что меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, дали свой результат, инфляция сократилась», — сказал министр в программе «Эффект Санчеса» на телеканале RT international.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган охарактеризовал текущую ситуацию как переходный период, когда экономическая активность охлаждается, а инфляционные тренды разворачиваются.

Напомним, президент России Владимир Путин во время ПМЭФ заявил, что эксперты опасаются стагнации и рецессии в России, но этого нельзя допустить.

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