Не рецессия, а плановое охлаждение: Силуанов прокомментировал состояние российской экономики

«В прошлом году, мы говорили, темпы роста [ВВП] были выше 4%. Сейчас, за первый квартал темпы роста — 1,5%, за апрель — 1,9%. То есть никакой рецессии нет, и мы видим, что меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, дали свой результат, инфляция сократилась», — сказал министр в программе «Эффект Санчеса» на телеканале RT international.