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Трамп призвал ФРС снизить ключевую ставку

Президент США выразил мнение, что снижение ставки возможно без рисков благодаря отсутствию инфляции.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с призывом к Федеральной резервной системе (ФРС) снизить ключевую процентную ставку, заявив, что это могло бы значительно укрепить экономику страны.

Выступая в Белом доме, он выразил мнение, что снижение ставки возможно без рисков, поскольку, по его словам, в стране отсутствует инфляция.

Трамп раскритиковал действия главы ФРС Джерома Пауэлла, который ранее объяснил сохранение текущего уровня ставки экономической неопределённостью, вызванной введением дополнительных импортных пошлин. Экс-президент считает, что такая политика сдерживает рост экономики, и выразил уверенность, что снижение ставки могло бы быть реализовано «очень легко».

Он также отметил, что сокращение ставки даже на один процентный пункт принесло бы экономике США около 300 миллиардов долларов, а снижение на два пункта — уже 600 миллиардов.

Ранее Трамп призвал главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку и покинуть свой пост.

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