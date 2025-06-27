Длинные очереди на АЗС: нехватку автогаза объяснили в Уральске

Как нам сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области, ситуация находится на контроле, и ожидается, что она нормализуется в ближайшее время. По информации руководителя управления, на июнь 2025 года в рамках второго квартала в регион было запланировано 3 545 тонн сжиженного нефтяного газа с завода. Поставки выполнены в полном объеме.