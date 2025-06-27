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Длинные очереди на АЗС: нехватку автогаза объяснили в Уральске

На автогазовых заправках Уральска наблюдаются длинные очереди. На одних станциях сжиженного газа вовсе нет или он отпускается по талонам, на других — есть в наличии, но за ним приходится стоять в очередях, передает Tengri Auto.

Источник: Tengrinews

Как нам сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области, ситуация находится на контроле, и ожидается, что она нормализуется в ближайшее время. По информации руководителя управления, на июнь 2025 года в рамках второго квартала в регион было запланировано 3 545 тонн сжиженного нефтяного газа с завода. Поставки выполнены в полном объеме.

Дополнительно 21 июня региону выделили еще 324 тонны газа с того же завода.

«Уже началась отгрузка дополнительного объема потребителям региона. Сегодня планируется доставить около 200 тонн. Кроме того, 26 июня компания “СНПС-Актобемунайгаз” запланировала погрузку еще семи вагонов (288 тонн) для Западно-Казахстанской области. Мы ожидаем скорейшей стабилизации ситуации на рынке», — сообщили в ведомстве.

А 23 июня из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз» были направлены еще 504 тонны — они поступят в область по железной дороге.