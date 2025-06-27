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К Лазовскому заповеднику — по новой дороге: в Приморье идёт обновление важного маршрута

На трассе ведутся работы по укладке асфальта и обустройству инженерных объектов.

Источник: Примавтодор

В Приморье продолжается масштабная реконструкция важной автодороги, соединяющей село Лазо с Лазовским государственным природным заповедником. Работы охватывают участок с 11-го по 28-й километр трассы, где грунтовое покрытие полностью заменяют на современное асфальтобетонное, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства.

Как рассказали в АО «Примавтодор», на 12-м километре уже началась укладка асфальта. Работы идут поэтапно — по одной полосе движения на отрезках по 500 метров. Правая сторона дороги уже заасфальтирована, сейчас дорожники приступили к левой.

На участках с 13-го по 15-й километр применяется технология холодного ресайклинга с добавлением цемента, что позволяет укрепить основание дороги. С 15-го по 18-й километр идет отсыпка щебёночно-гравийно-песчаной смеси — важный этап подготовки к дальнейшему асфальтированию.

В Приморье идёт обновление важного маршрута. Фото: АО «Примавтодор».

В Приморье идёт обновление важного маршрута. Фото: АО «Примавтодор».

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Продолжается работа и по замене инженерных сооружений. На 18-м километре специалисты засыпают вновь установленные железобетонные и металлические водопропускные трубы. На следующих участках (19-й и 20-й километры) ведется подготовка и монтаж новых конструкций — от разработки котлованов до установки железобетонных труб.

Всего в проекте задействовано 28 единиц техники: самосвалы, катки, экскаваторы различных типов, бульдозеры, автогрейдер, ресайклер и другая спецтехника.

Обновляемая трасса ведет к территории Лазовского заповедника, который славится редкой флорой и фауной.

Напомним, в апреле в Приморье стартовал ремонт четырёхкилометрового участка региональной трассы, ведущей к автомобильному пункту пропуска «Краскино» на границе с Китаем. Ремонтируемый отрезок начинается в районе поворота на село Камышовый.