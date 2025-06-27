К Лазовскому заповеднику — по новой дороге: в Приморье идёт обновление важного маршрута

Как рассказали в АО «Примавтодор», на 12-м километре уже началась укладка асфальта. Работы идут поэтапно — по одной полосе движения на отрезках по 500 метров. Правая сторона дороги уже заасфальтирована, сейчас дорожники приступили к левой.