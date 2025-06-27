Экономист раскрыл, кому выгоден крепкий рубль

Эксперт также напомнила, что укрепление рубля снижает себестоимость продукции с импортными комплектующими. Однако, по ее словам, сильная национальная валюта невыгодна экспортерам и может снижать конкурентоспособность российских товаров. Кроме того, она способна увеличить дефицит бюджета, зависящего от нефтяных доходов, хотя рост цен на нефть частично компенсирует этот эффект.