Названа страна, которая поставляет в Россию больше всего газировки

Россия стала чаще импортировать газированные напитки из Южной Кореи.
Россия в мае этого года максимально увеличила импорт безалкогольных сладких напитков из Южной Кореи на четверть по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных корейской статистической службы. Объем закупок газированных и негазированных напитков достиг максимума с июня 2023 года и составил 2,5 миллиона долларов.
«Так, по итогам мая Россия более чем на четверть в годовом выражении нарастила импорт из Южной Кореи газировок и других сладких напитков, которые делаются на основе воды с добавлением подсластителей и вкусо-ароматических веществ. В месячном выражении импорт таких товаров увеличился на 16% — до 2,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с июня 2023 года», — говорится в сообщении. Эти данные приводит РИА Новости.
В данном случае, речь идет о напитках на основе воды с добавлением подсластителей и ароматизаторов — лимонадах, коле, энергетиках, а также о сладких холодных чаях. Суммарный объем ввоза различных безалкогольных напитков из Южной Кореи в Россию составил в мае 3,1 миллиона долларов. По этому показателю Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших покупателей корейских газированных и сладких напитков, уступая только Китаю, США и Вьетнаму.
Также отмечается рост импорта мороженого из Южной Кореи. Объем закупок этой продукции в мае вырос вдвое по сравнению с прошлым годом и месяцем ранее — до 778 тысяч долларов, что стало максимумом с марта текущего года.
Рост импорта безалкогольных напитков из Южной Кореи совпал с увеличением ввоза других сладких товаров: в мае Россия втрое нарастила закупки шоколада из Китая по сравнению с апрелем, достигнув объема в 2,5 миллиона долларов. Эксперты связывают рост поставок с восстановлением спроса и изменениями на мировом рынке после введения торговых пошлин США.