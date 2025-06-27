Названа страна, которая поставляет в Россию больше всего газировки

«Так, по итогам мая Россия более чем на четверть в годовом выражении нарастила импорт из Южной Кореи газировок и других сладких напитков, которые делаются на основе воды с добавлением подсластителей и вкусо-ароматических веществ. В месячном выражении импорт таких товаров увеличился на 16% — до 2,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с июня 2023 года», — говорится в сообщении. Эти данные приводит РИА Новости.