В Челябинске начали дешеветь новостройки

На этот раз срез цен на новое жилье был сделан аналитиками сервиса «Яндекс Недвижимость». Как пишет «Коммерсант» с опорой на выводы аналитиков, медианная цена квадратного метра в новом челябинском жилье в июне по сравнению в предыдущим месяцем ушла вниз на 4,1%, дойдя до уровня в 165 тыс. рублей.