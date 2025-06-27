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В Челябинске начали дешеветь новостройки

Вышло в свет очередное исследование рынка жилой недвижимости в российских мегаполисах.

Источник: РИА "Новости"

На этот раз срез цен на новое жилье был сделан аналитиками сервиса «Яндекс Недвижимость». Как пишет «Коммерсант» с опорой на выводы аналитиков, медианная цена квадратного метра в новом челябинском жилье в июне по сравнению в предыдущим месяцем ушла вниз на 4,1%, дойдя до уровня в 165 тыс. рублей.

Челябинское снижение цен на новостройки в Челябинске оказалось самым динамичным среди российских городов-миллионников. В целом цены на новое жилье в мегаполисах за месяц ушло вниз на 0,3%.

Отметим, что средняя площадь продаваемого в июне нового жилья в Челябинске равняется 59,2 квадратных метров.