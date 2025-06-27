На челябинских заправках подпрыгнули цены на бензин

Сильнее всего подорожал в Челябинской области самый ходовой бензин марки АИ-92. Средняя стоимость литра этого автомобильного топлива достигла уровня 53,33 ₽, увеличившись за неделю сразу на 20 копеек. Бензин марки АИ-95 подорожал на 17 копеек, теперь в среднем он стоит 58,59 ₽ за один литр. Бензин марки АИ-98 и выше стал дороже на 8 копеек — 81,66 ₽ за литр, а дизельное топливо на челябинских заправках прибавила в цене 3 копейки — 69,94 ₽ за литр.