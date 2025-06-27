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На челябинских заправках подпрыгнули цены на бензин

Вышло в свет свежее исследование потребительских цен на нефтепродукты в разных российских регионах.

Источник: Reuters

Срез рынка автомобильного топлива провели специалисты Федеральной службы государственной статистики. По их данным за последнюю неделю средняя цена литра бензина на челябинских заправках выросла сразу на 18 копеек до 77,02 ₽

Сильнее всего подорожал в Челябинской области самый ходовой бензин марки АИ-92. Средняя стоимость литра этого автомобильного топлива достигла уровня 53,33 ₽, увеличившись за неделю сразу на 20 копеек. Бензин марки АИ-95 подорожал на 17 копеек, теперь в среднем он стоит 58,59 ₽ за один литр. Бензин марки АИ-98 и выше стал дороже на 8 копеек — 81,66 ₽ за литр, а дизельное топливо на челябинских заправках прибавила в цене 3 копейки — 69,94 ₽ за литр.