В Перми отремонтируют 2 км дороги на бульваре Гагарина

В Перми подрядчик приступил к дорожному ремонту на участке бульвара Гагарина от площади Дружбы до Южной дамбы. Общая площадь ремонта составит более 42 тыс. кв. метров, протяженность — около 2 км.
Стартовавший ремонт участка улицы станет одним из самых крупных объектов дорожного ремонта в Перми этого года. Подрядчик обновит дорожную одежду, бордюры и тротуар. Дорожные строители уже выполнили фрезерование асфальта.
По информации МКУ «Пермблагоустройство», в Мотовилихинском районе также ведут ремонт на ул. Тургенева от ул. Макаренко до ул. Дружбы, на ул. Уинской от ул. Макаренко до ул. Юрша, на переходе от ул. Стахановской до развязки Восточного обхода, на ул. Старцева от бульвара Гагарина до ул. Грибоедова.
На правом берегу Камы идет ремонт ул. Верхне-Курьинской в микрорайоне Верхняя Курья. Предстоит полностью обновить дорогу от ул. 2-я Линия до дороги Дружбы.