В Перми отремонтируют 2 км дороги на бульваре Гагарина

По информации МКУ «Пермблагоустройство», в Мотовилихинском районе также ведут ремонт на ул. Тургенева от ул. Макаренко до ул. Дружбы, на ул. Уинской от ул. Макаренко до ул. Юрша, на переходе от ул. Стахановской до развязки Восточного обхода, на ул. Старцева от бульвара Гагарина до ул. Грибоедова.