Россиянам рассказали о новых схемах обмана при приеме на работу: вот что нужно знать

Злоумышленники часто маскируются под HR-специалистов или представителей компаний. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Дайнеко советует насторожиться, если вакансия сочетает нереалистично высокий доход с низкими требованиями, а «работодатель» скрывает свои данные, но настаивает на передаче конфиденциальной информации или внесении платежей. Такие признаки почти всегда указывают на обман.
«Какими бы привлекательными ни казались условия работы, наличие хотя бы одного из перечисленных признаков — повод отказаться от предложения. Все это способ заманить жертву, а не найти кандидата на должность», — пояснила эксперт.
Дайнеко также предупредила о других опасных схемах: если работодатель настаивает на установке непроверенных программ или требует использовать ваши личные платежные реквизиты для операций с деньгами (например, для перевода или обналичивания средств) — это явные признаки мошенничества.
Накануне эксперты РАНХиГС предупредили: с июля 2025 года в России может увеличиться количество мошеннических атак.