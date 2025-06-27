Что грозит казахстанцам за неуплату налогов

Долги по налогам на имущество, транспорт и землю
При несвоевременной уплате налогов физлицам начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.
При отказе выплаты материал передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. В свою очередь, ЧСИ применяются такие меры, как:
- ограничение выезда за пределы РК;
- ограничение регистрационных действий;
- наложение ареста на имущество налогоплательщика;
- приостановление расходных операций по банковским счетам;
- арест самого должника.
Опоздание в уплате налогов для ИП и юрлиц
Согласно п. 2 ст. 279 КоАП РК, опоздание в уплате или уплата неполной суммы налога влечет штраф:
- для частных нотариусов, ЧСИ, адвокатов, субъектов малого бизнеса или НКО — 5 МРП (19 660 тг);
- субъектов среднего предпринимательства — 10 МРП (39 320 тг);
- субъектов крупного предпринимательства — 20 МРП (78 640 тг).
При этом штрафа можно избежать, если налогоплательщик сам выявит суммы к уплате и подаст дополнительную налоговую отчетность, перечислив суммы в течение 3 рабочих дней с момента подачи.
Несвоевременная подача налоговой декларации
Согласно ст. 272 КоАП РК, при непредставлении налоговой отчетности в срок на первый раз налогоплательщику грозит предупреждение, а при повторном нарушении — штраф. Сумма штрафа составляет:
- для физических лиц — 15 МРП (58 980 тг);
- частных нотариусов, ЧСИ, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства или НКО — 30 МРП (117 960 тг);
- субъектов среднего предпринимательства — 45 МРП (176 940 тг);
- субъектов крупного предпринимательства — 70 МРП (272 240 тг).
При этом, если просрочены две формы отчетности, штраф назначается за каждое нарушение отдельно.
Ошибки в декларациях
Если в документах допущены ошибки или неточности, налогоплательщик может устранить их самостоятельно. Для этого надо подать дополнительную декларацию в пределах срока исковой давности — трех лет.
Сокрытие зарубежных активов
Для физических лиц, которые скрывают доходы за границей или не декларируют зарубежное имущество, предусмотрен штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге). Здесь важно отметить, что с 2025 года Казахстан активно участвует в международном обмене налоговой информацией.
В каком случае банки блокируют счета
Блокировка счетов по причине наличия налоговой задолженности применяется только в отношении ИП и юрлиц. К физическим лицам данные меры не применяются.
Процедура выглядит так: сначала налогоплательщику направляется уведомление о задолженности. Если налогоплательщик проигнорировал уведомление и не погасил задолженность, налоговая приостанавливает операции по банковским счетам и кассе налогоплательщика.
Оперативность блокировки зависит от того, к какой категории риска относится налогоплательщик:
- высокий уровень риска — через 1 рабочий день после уведомления;
- средний уровень риска — через 10 рабочих дней.
После оплаты задолженности блокировка снимается в течение 1 рабочего дня.
В каком случае могут привлечь к уголовной ответственности
В целях гуманизации налоговых преступлений в УК РК увеличено пороговое значение для возбуждения уголовного дела. В связи с этим, в санкциях статьи по административным правонарушениям в области налогообложения увеличены размеры штрафов (статьи 275, 278, 280 КоАП).
Теперь в статье 275 КоАП адмответственность предусмотрена в размере 200% от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения. Ранее штраф составлял 150%.
Совершение повторного правонарушения в течение года влечет штраф, соответствующий 300% от суммы налогов и других обязательных платежей, вместо 200%.
Уголовная ответственность для налогоплательщика наступает при неуплате налогов в крупном размере — более 50 000 МРП за проверенный период, если сумма составляет свыше 10% всех налогов за год.
Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет путем непредставления декларации, внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, сокрытия других объектов налогообложения или других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога в крупном размере, карается штрафом до 2000 МРП или он может быть заменен:
- исправительными работами в том же размере;
- привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
- ограничением свободы на срок до 3 лет;
- лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, ранее депутаты Мажилиса согласились с поправками, предложенными сенаторами, в проект нового Налогового кодекса Казахстана.