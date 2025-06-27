Что грозит казахстанцам за неуплату налогов

Для физических лиц, которые скрывают доходы за границей или не декларируют зарубежное имущество, предусмотрен штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге). Здесь важно отметить, что с 2025 года Казахстан активно участвует в международном обмене налоговой информацией.