В Омске ДК имени Баранова пытаются продать по частям

ДК им. Баранова в Омске, который уже несколько лет не используется по назначению, будет продан по частям. Несмотря на попытки городской администрации найти финансирование для ремонта здания, передать его в областную собственность или включить в федеральные и региональные программы, все усилия оказались безрезультатными.