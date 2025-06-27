В Омске ДК имени Баранова пытаются продать по частям

ДК им. Баранова в Омске, который уже несколько лет не используется по назначению, будет продан по частям. Несмотря на попытки городской администрации найти финансирование для ремонта здания, передать его в областную собственность или включить в федеральные и региональные программы, все усилия оказались безрезультатными.
Теперь принято решение распродать здание через аукцион, разделив его на девять лотов с различными кадастровыми номерами. Согласно распоряжению и. о. мэра Евгения Романина, продажа обусловлена требованиями федерального закона, который обязывает муниципальные и государственные предприятия избавиться от имущества.
Самый дорогой лот, площадью 518 кв. м, оценён в 17 639 200 рублей, а самый дешёвый — в 380 800 рублей за помещение площадью 11,2 кв. м. Дата аукциона ещё не назначена.