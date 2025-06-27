Совладелец химического холдинга в Прикамье покинул пост топ-менеджера дочерних структур

ООО «Ирень» контролируется Юрием и Василием Титовыми (10 и 30%), а также Иваном и Анастасией Шаравьевыми (по 30%). «Ирень» работает с 1997 года. Одним из основных направлений деятельности ООО «Ирень» является организация внутренних и международных железнодорожных перевозок удобрений. Компания владеет производственным комплексом по затариванию минеральных удобрений с собственным железнодорожным тупиком в Кунгуре, позволяющим одновременно принимать до 40 вагонов.