Штраф за продажу нового жилья за наличные деньги введут в Казахстане

Ранее мы рассказывали о том, что на первичном рынке жилья планируют ввести ограничение на использование наличных денег — все сделки застройщикам нужно будет проводить через банк. Теперь же стало известно, это не единственное ограничение, которое планируют ввести в Казахстане.

Сейчас максимальный штраф за нарушения достигает 300 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 179 600 тенге в 2025 году, однако «потолок» планируют увеличить до 2 000 МРП, то есть 7 864 000 тенге.

Помимо санкций, законопроект предусматривает и некоторые послабления для застройщиков. В частности, чтобы застройщик мог привлечь деньги дольщиков, ему нужно будет иметь не 5 лет опыта в строительстве, а лишь 3 года, и достаточно за это время построить жилья площадью не 5 тыс., а 3 тыс. квадратных метров.