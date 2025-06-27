Штраф за продажу нового жилья за наличные деньги введут в Казахстане

Ранее мы рассказывали о том, что на первичном рынке жилья планируют ввести ограничение на использование наличных денег — все сделки застройщикам нужно будет проводить через банк. Теперь же стало известно, это не единственное ограничение, которое планируют ввести в Казахстане.
Как передает портал «Крыша», сенат парламента одобрил законопроект по вопросам долевого участия в жилищном строительстве.
Согласно документу, застройщикам запрещено:
- привлекать деньги без разрешения от акимата или гарантии Казахстанской Жилищной Компании (КЖК) — раньше были обходные пути, но теперь за них будут штрафовать и даже останавливать строительство;
- продавать жилье за «наличку» — все расчеты за покупку квартиры от застройщика только безналичные, через банк;
- заключать с покупателями любые сделки, кроме договора долевого участия. Договор должен обязательно пройти регистрацию в Казреестре;
- реклама без разрешения — рекламировать жилые комплексы можно будет только после того, как застройщик получит разрешение на привлечение средств дольщиков.
Сейчас максимальный штраф за нарушения достигает 300 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 179 600 тенге в 2025 году, однако «потолок» планируют увеличить до 2 000 МРП, то есть 7 864 000 тенге.
Что касается непосредственно граждан, то после вступления в силу поправок все договоры долевого участия будут заключаться в письменной и электронной форме и обязательно регистрироваться в единой информационной системе. Всю информацию казахстанцы смогут получить в Центре поддержки дольщиков. Поправки вступят в силу после подписания закона президентом и его официального опубликования.