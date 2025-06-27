Движение по Витебскому и Лиговскому проспектам ограничат из-за ремонтных работ

В Московском районе с 27 июня по 30 сентября из-за запланированных работ по размещению временных ограждений движение будет ограничено по Витебскому проспекту — на участке от Заставской до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице — от Парковой до Лиговского проспекта и по Лиговскому проспекту у пересечения с Воздухоплавательной улицей.