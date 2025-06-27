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Поврежденный в ДТП путепровод под Новосибирском восстановят к 30 июня

До этого момента действуют временные схемы объезда.

Источник: ТУАД НСО

Пролетное строение путепровода на 21-м километре трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», которое повредили в результате ДТП 6 мая, возвращено в проектное положение. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД по Новосибирской области.

— Работы по восстановлению завершаются. Временные опоры демонтируются и вывозятся. К 30 июня планируется открыть путепровод для движения транспорта, — добавили в пресс-службе.

До этого момента действуют временные схемы объезда: из Верх-Тулы в сторону Ордынского и из Новосибирска в Верх-Тулу осуществляется по путепроводу на 26-м км трассы. Движение из Верх-Тулы в Новосибирск осуществляется по стандартному маршруту без изменений.