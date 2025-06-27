Поврежденный в ДТП путепровод под Новосибирском восстановят к 30 июня

До этого момента действуют временные схемы объезда: из Верх-Тулы в сторону Ордынского и из Новосибирска в Верх-Тулу осуществляется по путепроводу на 26-м км трассы. Движение из Верх-Тулы в Новосибирск осуществляется по стандартному маршруту без изменений.