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Волгоградцам разрешат платить за ЖКУ на 5 дней позже обычного

Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В соответствии с принятым на днях федеральным законом № 177-ФЗ, крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Еще одно изменение касается срока рассылки платежек: теперь управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны присылать их не в первый день месяца, как это было раньше, а в пятый.

Новый закон принят с целью унификации сроков оплаты и исключения вариативности в правилах для разных форм управления в сфере ЖКХ. Кроме того, сдвижение сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг произведено для удобства граждан, у которых теперь появилось дополнительное время для внесения платежей.