Волгоградцам разрешат платить за ЖКУ на 5 дней позже обычного

В соответствии с принятым на днях федеральным законом № 177-ФЗ, крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Еще одно изменение касается срока рассылки платежек: теперь управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны присылать их не в первый день месяца, как это было раньше, а в пятый.