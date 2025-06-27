ЦБ РФ аннулирует лицензию инвестиционной компании «Прайвет Капитал»

Основанием для лишения лицензии стали неоднократные за год нарушения законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, а также предписаний ЦБ. Кроме того, компания допускала ошибки при внутреннем учете, расчете собственных средств, предоставлении отчетности и раскрытии информации. Также выявлены нарушения в депозитарной деятельности и внутреннем контроле, а сама компания была вовлечена в проведение подозрительных операций.