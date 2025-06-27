ЦБ РФ аннулирует лицензию инвестиционной компании «Прайвет Капитал»

ЦБ РФ аннулирует лицензию «Прайвет Капитал» из-за неоднократных предписаний.
Банк России аннулирует лицензии инвестиционной компании «Прайвет Капитал» с 27 октября. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка.
«Банк России 26 июня 2025 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании “Прайвет Капитал”», — говорится в сообщении.
Основанием для лишения лицензии стали неоднократные за год нарушения законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, а также предписаний ЦБ. Кроме того, компания допускала ошибки при внутреннем учете, расчете собственных средств, предоставлении отчетности и раскрытии информации. Также выявлены нарушения в депозитарной деятельности и внутреннем контроле, а сама компания была вовлечена в проведение подозрительных операций.
«Прайвет Капитал» обязана прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг не позднее 27 октября 2025 года. Исключения составляют случаи по исполнению обязательств перед клиентами и возврата их имущества до 26 октября.
АО «Прайвет Капитал» — компания, предоставляющая услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию, а также по доверительному управлению активами. Она зарегистрирована в Москве. В 2021 году компания получила лицензию на осуществление своей деятельности. На 31 декабря 2021 года ее уставный капитал составлял 23 млн рублей, прибыль — 80,9 тысяч рублей. По состоянию на 30 апреля 2022 года собственные средства достигали 17,5 млн рублей. Генеральный директор — Екатерина Точилкина.