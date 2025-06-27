Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи

Одним из решений становится развитие городской агломерации вокруг Симферополя по аналогии с Санкт-Петербургом. Это позволит привлекать медиков в столичный регион Крыма, предлагая более устойчивые условия и перспективу профессионального роста. На пятый год работы зарплата фельдшеров становится значительно выше благодаря дополнительным выплатам, что может быть серьезным стимулом оставаться в профессии, говорит Олефиренко.