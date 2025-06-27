Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи

По его словам, в Евпатории кадров практически хватает — укомплектованность службы скорой помощи близка к 100%. Стабильная ситуация также наблюдается в Феодосии и Керчи. Однако в Ялте уровень нехватки фельдшеров достигает 28−30%, а в Симферополе — порядка 20%.
«Там, где большая нагрузка на людей, где большое количество выездов регулярных, ежедневных, там есть текучка. Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы люди продолжили работать на скорой помощи, чтобы было финансовое преимущество им над другими коллегами», — отметил директор центра.
Одним из решений становится развитие городской агломерации вокруг Симферополя по аналогии с Санкт-Петербургом. Это позволит привлекать медиков в столичный регион Крыма, предлагая более устойчивые условия и перспективу профессионального роста. На пятый год работы зарплата фельдшеров становится значительно выше благодаря дополнительным выплатам, что может быть серьезным стимулом оставаться в профессии, говорит Олефиренко.
Кроме того, с мая уже были предприняты шаги по повышению заработной платы — на 10 тысяч рублей. Также рассматриваются дополнительные меры поддержки: от компенсаций аренды жилья до целевых выплат, особенно для сотрудников, работающих в сельской местности.
«Для нас фельдшера — это наша главная боевая единица, наши главные силы. Мы все возможное делаем для того, чтобы их поддержать, мотивировать и оставить на работе», — подчеркнул Олефиренко.
В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности «Лечебное дело». Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.