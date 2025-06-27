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В Казахстане изменят правила исчисления средней зарплаты

Подготовлен проект приказа министра труда и социальной защиты населения, которым вносятся изменения в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, Единые правила исчисления средней заработной платы предлагается:

  • дополнить понятием «выплаты постоянного характера» при исчислении среднемесячной заработной платы;
  • расширить перечень выплат, не учитываемых при исчислении средней заработной платы, дополнительным видом «выплаты, установленные за счет экономии бюджетных средств».

Поправки предусмотрены в целях повышения прозрачности при исчислении средней заработной платы.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 июля.