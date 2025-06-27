В Казахстане изменят правила исчисления средней зарплаты

В частности, Единые правила исчисления средней заработной платы предлагается:
- дополнить понятием «выплаты постоянного характера» при исчислении среднемесячной заработной платы;
- расширить перечень выплат, не учитываемых при исчислении средней заработной платы, дополнительным видом «выплаты, установленные за счет экономии бюджетных средств».
Поправки предусмотрены в целях повышения прозрачности при исчислении средней заработной платы.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 июля.