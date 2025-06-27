Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько будет стоить первая АЭС в Казахстане

Межправсоглашение с Россией будет подписано до конца года.

Источник: Kazenergy

АСТАНА, 27 июн — Sputnik. Глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев назвал примерную стоимость первой в Казахстане АЭС.

«Стоимость будет определяться на основе ТЭО, но исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит где-то порядка 14 миллиардов долларов минимум», — сказал Саткалиев.

Также он сообщил, что Казахстан планирует подписать межправительственное соглашение с Россией о строительстве первой АЭС до конца 2025 года.

«Окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения. Как вы знаете, состоялось заседание межведомственной комиссии, которое рассмотрело и утвердило итоги конкурсного процесса, потом окончательные решения по подтверждению выводов межведомственной комиссии были закреплены на энергетическом совете», — сказал он, отвечая на вопрос о строительстве АЭС.

А еще он ответил на вопрос по срокам.

«Мы интенсивные сроки для себя определили. До конца текущего года планируем подписать это соглашение», — сказал Саткалиев в кулуарах парламента.

20 июня в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ-2025 Алмасадам Саткалиев и глава «Росатом» Алексей Лихачев подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС.

В ходе встречи была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации, сообщили тогда в Агентстве по атомной энергии.