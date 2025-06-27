Сколько будет стоить первая АЭС в Казахстане

«Окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения. Как вы знаете, состоялось заседание межведомственной комиссии, которое рассмотрело и утвердило итоги конкурсного процесса, потом окончательные решения по подтверждению выводов межведомственной комиссии были закреплены на энергетическом совете», — сказал он, отвечая на вопрос о строительстве АЭС.