Сколько будет стоить первая АЭС в Казахстане

АСТАНА, 27 июн — Sputnik. Глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев назвал примерную стоимость первой в Казахстане АЭС.
«Стоимость будет определяться на основе ТЭО, но исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит где-то порядка 14 миллиардов долларов минимум», — сказал Саткалиев.
Также он сообщил, что Казахстан планирует подписать межправительственное соглашение с Россией о строительстве первой АЭС до конца 2025 года.
«Окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения. Как вы знаете, состоялось заседание межведомственной комиссии, которое рассмотрело и утвердило итоги конкурсного процесса, потом окончательные решения по подтверждению выводов межведомственной комиссии были закреплены на энергетическом совете», — сказал он, отвечая на вопрос о строительстве АЭС.
А еще он ответил на вопрос по срокам.
«Мы интенсивные сроки для себя определили. До конца текущего года планируем подписать это соглашение», — сказал Саткалиев в кулуарах парламента.
20 июня в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ-2025 Алмасадам Саткалиев и глава «Росатом» Алексей Лихачев подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС.
В ходе встречи была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации, сообщили тогда в Агентстве по атомной энергии.