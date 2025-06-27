Челябинские домохозяйки поддерживают идею пособий

Об этом свидетельствует опрос, проведённый сервисом SuperJob по поводу нового законопроекта, внесённого в Госдуму.
Согласно исследованию, 12% респондентов выступили против инициативы, а ещё 29% затруднились ответить, отметив, что реализация такой меры может быть сопряжена с рисками, включая возможное мошенничество.
Интересно, что поддержка среди мужчин и женщин оказалась примерно одинаковой. Более положительно к предложению отнеслись челябинцы старше 45 лет — их одобрение составило 68%, тогда как молодёжь до 35 лет поддержала идею на уровне 50%. Также выше лояльность у горожан с доходом свыше 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее группа депутатов ГД РФ предложила ввести выплаты в размере регионального прожиточного минимума для неработающих граждан, ведущих домашнее хозяйство. Это могут быть женщины, ухаживающие за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами или пожилыми родителями. Для получения пособия средний доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе.