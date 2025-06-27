Челябинские домохозяйки поддерживают идею пособий

Интересно, что поддержка среди мужчин и женщин оказалась примерно одинаковой. Более положительно к предложению отнеслись челябинцы старше 45 лет — их одобрение составило 68%, тогда как молодёжь до 35 лет поддержала идею на уровне 50%. Также выше лояльность у горожан с доходом свыше 100 тысяч рублей.