Строительство двух станций метро и электродепо в Новосибирске оценили в 9 млрд

Проектирование и строительство двух новых станций метро в Новосибирске — «Молодежная» и «Гусинобродская», а также сооружение электродепо оценивается в сумму более 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
По словам руководителя городского Управления заказчика транспортных и инженерных сооружений Алексея Николаева, на проектные работы потребуется 1,8 млрд рублей, на строительство станций уйдет около 5 млрд рублей, а на электродепо — порядка 3 млрд рублей.
— Сейчас идут торги на выполнение генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена. Заключен контракт и ведутся работы по проектированию перегонного тоннеля. В процессе — составление программы развития метро, — добавил он.
Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло отметил, что до конца 2025 года городская подземка получит два новых подвижных состава, а в 2026 году — еще три. Общая стоимость пяти поездов превысила 6,5 млрд рублей.