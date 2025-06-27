Новый логистический комплекс Wildberries появится в Ленобласти

По мнению руководителя петербургского филиала IBC Real Estate Сергея Владимирова, на строительство может уйти 14 месяцев. По другим оценкам, процесс может занять до 18 месяцев. Господин Владимиров полагает, что объем инвестиций в проект может составить порядка 8 млрд рублей. Эксперты также допускают затраты и в 6,5 млрд рублей.