Цены на воду в хабаровском аэропорту проверит антимонопольная служба

Хабаровское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) инициировало проверку ценообразования на товары и услуги, реализуемые в Международном аэропорту Хабаровск Новый имени Г. И. Невельского. Под прицелом оказались торговые точки и объекты общепита в «стерильной зоне» терминала, сообщает пресс-служба ведомства.