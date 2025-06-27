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Цены на воду в хабаровском аэропорту проверит антимонопольная служба

Территориальное управление рекомендовало аэропорту организовать бесплатные источники питьевой воды в стерильной зоне.

Источник: Аргументы и факты

Хабаровское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) инициировало проверку ценообразования на товары и услуги, реализуемые в Международном аэропорту Хабаровск Новый имени Г. И. Невельского. Под прицелом оказались торговые точки и объекты общепита в «стерильной зоне» терминала, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в УФАС, основное внимание будет уделено стоимости питьевой воды в секторах зоны транспортной безопасности. При наличии признаков доминирующего положения хозяйствующих субъектов, установленные цены будут проанализированы на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

С целью повышения уровня сервиса для пассажиров и предотвращения возможных нарушений, территориальное управление рекомендовало аэропорту организовать бесплатные источники питьевой воды в стерильной зоне.

В случае установления нарушений, УФАС не исключает применения мер реагирования, в том числе административных санкций в рамках действующего законодательства.