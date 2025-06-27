МАРТ сократил список товаров с запретом бонусов от поставщиков магазинам

Министерством антимонопольного регулирования и торговли изменен перечень товаров, за которые субъекты торговли не могут получать стимулирующие выплаты от поставщиков. Соответствующее постановление МАРТ (№ 39 от 12 июня 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Ранее перечень товаров, за которые субъектам торговли было запрещено получать стимулирующие выплаты от поставщиков, состоял из 73 пунктов, сейчас его сократили до 54 позиций.
Например, из перечня убрали майонез, халву, пирожные, торты, мюсли и иные сухие завтраки из разных круп, кукурузные хлопья, животный жир, плавленый сыр.
Ранее в списке отдельно указывались полуфабрикаты из мяса кур, цыплят, в том числе бройлеров, свинины, говядины, также и с добавлением немясных ингредиентов, куриные субпродукты, мясные котлеты и пельмени, пирожки, блинчики, чебуреки, беляши, голубцы с мясом, сало. Сейчас в перечне остались только полуфабрикаты из мяса кур и цыплят, бройлеров, свинины, говядины с добавлением немясных ингредиентов, куриные субпродукты, пельмени, вареники, равиоли и мясные подушечки.
В Беларуси стимулирующие выплаты магазинам были введены в июле 2023-го. Нововведение изменило отношения поставщиков товаров с ретейлерами. В частности, стало разрешено оплачивать не «за место на полке», а проценты с продажи товаров.
Одновременно с этим МАРТ был утвержден список товаров, на которые стимулирующие выплаты в торговле не действуют. После его корректировки очевидно, что поставщики смогут давать больше бонусов магазинам.
Между тем в Беларуси рестораны Mak.by — экс- McDonald’s приостанавливали работу.
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