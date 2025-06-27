МАРТ сократил список товаров с запретом бонусов от поставщиков магазинам

Ранее в списке отдельно указывались полуфабрикаты из мяса кур, цыплят, в том числе бройлеров, свинины, говядины, также и с добавлением немясных ингредиентов, куриные субпродукты, мясные котлеты и пельмени, пирожки, блинчики, чебуреки, беляши, голубцы с мясом, сало. Сейчас в перечне остались только полуфабрикаты из мяса кур и цыплят, бройлеров, свинины, говядины с добавлением немясных ингредиентов, куриные субпродукты, пельмени, вареники, равиоли и мясные подушечки.