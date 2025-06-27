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Минимальную зарплату повысят в Казахстане с января 2026 года

В Казахстане планируют повысить минимальную заработную плату. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По ее словам, в 2024 году Минтруда впервые за эти годы была утверждена методология определения минимальной заработной платы в зависимости от производительности труда, медианной заработной платы на рынке и уровня инфляции.

— На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей и все они лягут в основу расчета МЗП, — сообщила Светлана Жакупова.

Министр добавила, что после проведения исследований МЗП могут повысить с 1 января следующего года.