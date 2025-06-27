Минимальную зарплату повысят в Казахстане с января 2026 года

— На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей и все они лягут в основу расчета МЗП, — сообщила Светлана Жакупова.