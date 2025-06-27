Кубанское Приазовье станет новым драйвером развития региона

Губернатор Кубани в большом интервью «Комсомольской правде» рассказал о перспективах развития Кубанского Приазовья, в состав которого входят Ейский, Славянский, Темрюкский, Щербиновский и Приморско-Ахтарский районы. Он отметил, что приоритетными направлениями здесь станут не только санаторно-курортная сфера, но и агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и транспортно-логистический комплекс. Инвестиционный портфель оценивается в сумме свыше 700 млрд рублей.
«Реализация этих проектов нацелена не только на туристическую составляющую, но и на повышение качества жизни и уровня благосостояния населения, проживающего на территории», — подчеркнул глава региона.
Самой очевидной точкой роста является курортная сфера. Азовское море — самое мелкое в мире, быстро прогревается и не такое соленое. Здесь протяженная береговая полоса, разнообразные виды пляжей, лечебные воды, грязи и уникальный климат. При этом, Кубанское Приазовье обладает высокой природной ценностью — здесь расположены 23 особо охраняемые природные территории регионального значения.
Кубанское Приазовье характеризуется высоким уровнем экономического развития — здесь расположены крупные предприятия и порты, проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути. После того, как Азовское море стало внутренним морем России, развитие его побережья стало темой федерального масштаба.
На Международной выставке-форуме «Россия» было подписано многостороннее соглашение о взаимодействии между Краснодарским краем, Запорожской, Ростовской и Херсонской областями, Республикой Крым и Донецкой Народной Республикой. Целью является развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, которое затрагивает сразу несколько смежных отраслей.
«В том числе — транспортную сферу, ведь с новыми территориями расстояние по морю у нас гораздо меньше, чем по суше. Развитие морских перевозок позволило бы предоставить населению и туристам дешевый и комфортный вид транспорта», — отметил губернатор.