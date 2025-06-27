Кубанское Приазовье станет новым драйвером развития региона

Губернатор Кубани в большом интервью «Комсомольской правде» рассказал о перспективах развития Кубанского Приазовья, в состав которого входят Ейский, Славянский, Темрюкский, Щербиновский и Приморско-Ахтарский районы. Он отметил, что приоритетными направлениями здесь станут не только санаторно-курортная сфера, но и агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и транспортно-логистический комплекс. Инвестиционный портфель оценивается в сумме свыше 700 млрд рублей.