Екатеринбург требует миллионы с крупного дорожного подрядчика

Структура мэрии Екатеринбурга — МКУ «Городское благоустройство» — подала заявление в Арбитражный суд Свердловской области о включении своих требований на сумму 38,7 млн рублей в реестр требований кредиторов ООО «УралДорТехнологии».
Речь идет о долгах за ранее заключенные муниципальные контракты, выполнение которых, по всей видимости, оказалось неудовлетворительным или вовсе не завершено. Заявление мэрии поступило в суд 20 июня и рассматривается в рамках дела о банкротстве компании.
Как сообщал ЕАН, компания «УралДорТехнологии», известная участием в дорожных и благоустроительных проектах Екатеринбурга и других городов области, находится в процедуре банкротства — в наблюдении с 17 июня 2025 года. Решение о введении процедуры банкротства было принято по заявлению другого кредитора — ООО «Уралтермопласт-Строй». Позже к банкротству подключились «Ак Барс банк», «КЭНПО-Трейд», другие подрядчики, некоторые муниципалитеты (например, Махневское сельское поселение).
«УралДорТехнологии» — один из главных подрядчиков по ремонту дорог в Екатеринбурге, который работал в городе несколько лет подряд. Но в последнее время к нему начались вопросы. В 2024 году «УралДорТехнологии» попали в поле зрения СМИ в связи со срывами сроков ремонтов улиц в центре Екатеринбурга (Малышева, Бориса Ельцина).
Теперь разбирательства с участием муниципалитета будут проводиться уже в рамках дела о несостоятельности компании. В 2023 году у фирмы были проблемы с ремонтом дорог в микрорайоне Солнечный. Также мы рассказывали, что она замешана в крупных коррупционных скандалах и довела до суда министра правительства Свердловской области Александра Сидоренко.
«УралДорТехнологии» были основаны 20 лет назад, в 2004 году. Сейчас фирмой руководит ИП Роман Жданов. В повестку и Жданов, и фирма попали в 2016 году, когда Роман Владимирович написал заявление в ФСБ на тогдашнего министра транспорта Александра Сидоренко. Жданов заявил, что «УралДорТехнологии» — фактически фирма Сидоренко и оформлена на тещу чиновника Галину Иост. Жданов знал, о чем говорил: по неподтвержденной информации, он не только руководил фирмой, но и некоторое время работал водителем Сидоренко. Силовики установили связь министра и фирмы, было возбуждено уголовное дело, позже прекращенное за истечением сроков давности. Но фирма на подрядах города и области работать продолжала.