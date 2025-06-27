Екатеринбург требует миллионы с крупного дорожного подрядчика

«УралДорТехнологии» были основаны 20 лет назад, в 2004 году. Сейчас фирмой руководит ИП Роман Жданов. В повестку и Жданов, и фирма попали в 2016 году, когда Роман Владимирович написал заявление в ФСБ на тогдашнего министра транспорта Александра Сидоренко. Жданов заявил, что «УралДорТехнологии» — фактически фирма Сидоренко и оформлена на тещу чиновника Галину Иост. Жданов знал, о чем говорил: по неподтвержденной информации, он не только руководил фирмой, но и некоторое время работал водителем Сидоренко. Силовики установили связь министра и фирмы, было возбуждено уголовное дело, позже прекращенное за истечением сроков давности. Но фирма на подрядах города и области работать продолжала.