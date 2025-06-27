РФ резко увеличила закупки газировки у Южной Кореи

Россия в мае 2025 года на 25% увеличила закупки сладких напитков у Южной Кореи — как газированных, так и негазированных, достигнув максимальных показателей импорта за последние почти два года.
Согласно итогам мая текущего года, импорт газировок и иных сладких напитков на водной основе с подсластителями и ароматизаторами из Южной Кореи вырос более чем на четверть в годовом исчислении. В месячной динамике поставки подобной продукции увеличились на 16%, достигнув 2,5 млн долларов. Это наивысший показатель с июня 2023 года.
К данной категории относятся, в частности, сладкая газировка — лимонады, кола, энергетики, а также негазированные продукты, например, подслащённые холодные чаи. Такие данные приводит РИА «Новости» на основе информации статистической службы.
Параллельно из Южной Кореи ввозились другие разновидности схожих напитков, обычно выделяемые в отдельную группу. Сюда входят корейская сладкая газированная продукция с молочными компонентами, различные виды растительного молока, напитки с содержанием сока, компоты, продукты для спортивного питания и детского потребления. Их поставки сократились как в годовом (в 1,8 раза), так и в месячном (на 15%) выражении — до 611 тысяч долларов.
Уточняется, что суммарный импорт безалкогольных напитков в РФ превысил отметку в 3,1 млн долларов, что на 1,5% выше годового и на 8% выше месячного показателя.
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