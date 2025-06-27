РФ резко увеличила закупки газировки у Южной Кореи

Параллельно из Южной Кореи ввозились другие разновидности схожих напитков, обычно выделяемые в отдельную группу. Сюда входят корейская сладкая газированная продукция с молочными компонентами, различные виды растительного молока, напитки с содержанием сока, компоты, продукты для спортивного питания и детского потребления. Их поставки сократились как в годовом (в 1,8 раза), так и в месячном (на 15%) выражении — до 611 тысяч долларов.