В Омске опровергли информацию о продаже ДК имени Баранова

Мэрия Омска опровергла сообщения о продаже помещений ДК имени Баранова. В пресс-службе пояснили, что сам дворец культуры муниципалитету не принадлежит, а в программу приватизации на самом деле включили соседнее здание, которое имеет с ДК общий почтовый адрес.
Ранее Om1.ru сообщил, что на портале мэрии появилось распоряжение о продаже нескольких помещений, расположенных по адресу ДК. Согласно распоряжению, подписанному и. о. мэра Евгением Романиным, продажа обусловлена требованиями федерального закона, который обязывает муниципальные и государственные предприятия избавиться от имущества.