В Омске опровергли информацию о продаже ДК имени Баранова

Мэрия Омска опровергла сообщения о продаже помещений ДК имени Баранова. В пресс-службе пояснили, что сам дворец культуры муниципалитету не принадлежит, а в программу приватизации на самом деле включили соседнее здание, которое имеет с ДК общий почтовый адрес.