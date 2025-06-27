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В Омске опровергли информацию о продаже ДК имени Баранова

Путаница вызвана совпадением адресов.

Источник: Яндекс.Панорамы

Мэрия Омска опровергла сообщения о продаже помещений ДК имени Баранова. В пресс-службе пояснили, что сам дворец культуры муниципалитету не принадлежит, а в программу приватизации на самом деле включили соседнее здание, которое имеет с ДК общий почтовый адрес.

Ранее Om1.ru сообщил, что на портале мэрии появилось распоряжение о продаже нескольких помещений, расположенных по адресу ДК. Согласно распоряжению, подписанному и. о. мэра Евгением Романиным, продажа обусловлена требованиями федерального закона, который обязывает муниципальные и государственные предприятия избавиться от имущества.