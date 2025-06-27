130 миллионов пчел ввезли на Урал

Стоимость товара составила 28 млн рублей. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
Пчелы породы «карпатская» перемещались в специальных деревянных четырехрамочных пчелопакетах, в которых были пчелиный расплод, корм и матка. Партия насекомых прибыла на грузовых автомобилях, их сопровождал предприниматель из Кургана.
«Выпуск товара мы осуществляли в удаленном режиме и в первоочередном порядке. Для того чтобы сократить время совершения таможенных формальностей декларантом были поданы предварительные таможенные декларации, — сообщил и. о. начальника Уральской электронной таможни Никита Бородин. — Это позволило в кратчайшие сроки после прибытия товара выпустить живой груз».
«МК-Урал» ранее писал, что за первые пять месяцев 2025 года из регионов УрФО лес и лесоматериалы чаще всего экспортируются в Узбекистан (49%), Китай (22%), страны Центральной Азии (25%), иные (8%).
Одна из главных задач таможенников — не допустить вывоз из РФ стратегически важных ресурсов. В 2025 году возбуждено 11 уголовных дел в сфере противодействия контрабанде лесоматериалов.