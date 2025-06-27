130 миллионов пчел ввезли на Урал

«Выпуск товара мы осуществляли в удаленном режиме и в первоочередном порядке. Для того чтобы сократить время совершения таможенных формальностей декларантом были поданы предварительные таможенные декларации, — сообщил и. о. начальника Уральской электронной таможни Никита Бородин. — Это позволило в кратчайшие сроки после прибытия товара выпустить живой груз».