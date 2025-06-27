Дарькин и Пинчевский выбыли из совета директоров Владивостокского рыбного порта

Согласно опубликованному протоколу, Пинчевский не получил ни одного голоса, а Дарькин с результатом в 7 534 голоса занял лишь 10-е место, не войдя в состав совета. Его дочь, Анна Хмарук, напротив, получила поддержку — 9 323 630 голосов — и стала новым членом руководящего органа.