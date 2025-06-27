Дарькин и Пинчевский выбыли из совета директоров Владивостокского рыбного порта

Бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин и предприниматель Аркадий Пинчевский утратили свои позиции в совете директоров Владивостокского морского рыбного порта. Как сообщает KONKURENT.RU, это решение стало результатом голосования на годовом собрании акционеров компании, состоявшемся 19 июня.
Согласно опубликованному протоколу, Пинчевский не получил ни одного голоса, а Дарькин с результатом в 7 534 голоса занял лишь 10-е место, не войдя в состав совета. Его дочь, Анна Хмарук, напротив, получила поддержку — 9 323 630 голосов — и стала новым членом руководящего органа.
В совет также вошли бывший вице-губернатор Приморья Владимир Балан и Николай Костюков. Остальные участники остались без изменений: Максим Кравченко, Валерий Мартынов, Сергей Передрий, Савелий Пономаренко, Андрей Ткаченко, Вячеслав Смирнов и один из крупнейших акционеров, Александр Евдокимов. Последний, согласно данным, контролирует почти 48% акций и связан с компаниями, близкими к главе региона Олегу Кожемяко.
Изменения в составе совета совпали с перераспределением долей в компании «Геотэкс», владевшей контрольным пакетом (51,9%) акций «Владморрыбпорта». В мае Аркадий Пинчевский вышел из состава учредителей, передав свою долю московскому ООО «Фрегат», подконтрольному ЗПИФ «Северная эгида — Восточный». Управляющей компанией фонда является ООО «Северная эгида», также контролирующее другие инвестиционные структуры.
«Северная эгида» активно консолидирует активы, ранее принадлежавшие Пинчевскому. В частности, в апреле он продал ООО «Портовые проекты» компании «Акварин», связанной с ЗПИФ «Северная Эгида — Южный». Через «Портовые проекты» контролируется 99% долей в ООО «Евразийский рыбный центр» (ЕРЦ), который ранее приобрел объекты на полуострове Назимова для строительства перевалочного рыбного порта.
Сергей Дарькин сохранил свою долю в «Геотэксе» — 26,86%, еще 23,14% остаются за ООО «ТИГР-инфраструктура», принадлежащим АО «Дальинвестгрупп» Ларисы Белобровой, супруги экс-губернатора.
«Дарькин и Пинчевский больше не члены совета директоров ОАО “Владивостокский морской рыбный порт”», — резюмировало издание.