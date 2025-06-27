Банки раскроют расходы казахстанцев, претендующих на госпомощь

«По адресной социальной помощи большая работа проведена и, вы знаете, это было поручение главы государства, чтобы мы учитывали не только доходы в назначении, но и расходы. Сегодня эта методология уже утверждена приказом, плюс мы внедрили механизм получения согласия претендентов на доступ к банковской тайне. Ожидаем, что все банки второго уровня будут на цифровую платформу Национального банка предоставлять сведения о расходах, и соответственно это будет учитываться», — сказала Жакупова.