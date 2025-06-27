Банки раскроют расходы казахстанцев, претендующих на госпомощь

«По адресной социальной помощи большая работа проведена и, вы знаете, это было поручение главы государства, чтобы мы учитывали не только доходы в назначении, но и расходы. Сегодня эта методология уже утверждена приказом, плюс мы внедрили механизм получения согласия претендентов на доступ к банковской тайне. Ожидаем, что все банки второго уровня будут на цифровую платформу Национального банка предоставлять сведения о расходах, и соответственно это будет учитываться», — сказала Жакупова.
По ее словам, цифровизация позволила решить вопрос целевого использования АСП. В 2024 года благодаря этому было сэкономлено и возвращено в бюджет 40 млрд тенге. В результате помощь оказывалась только нуждающимся.
«Сегодня адресную социальную помощь получают 228 тыс., в этом же периоде в прошлом году получали более 330 тыс. человек. Поэтому системная работа идет», — отметила министр.
Ранее «Курсив» писал, что получателям АСП придется раскрывать информацию о своих банковских счетах, кредитах и депозитах. Минтруда поясняло, что таким образом хочет определить реальные доходы и расходы получателей АСП. Благодаря изменениям ведомство сможет выявлять действительно нуждающихся граждан и помогать им.
В Казахстане АСП получают семьи, чей средний доход на одного человека ниже черты бедности. Черта бедности в 2025 году определена как 35% от медианного дохода за квартал, предшествовавший подаче заявления, но не ниже 70% от прожиточного минимума.