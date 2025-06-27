На улице Плющева появится новостройка по программе реновации

«Проектируемый многоквартирный дом представляет собой односекционное здание, в котором будет 149 квартир и нежилой первый этаж. Его построят на месте дома, снесенного в рамках программы реновации. Проект также предполагает благоустройство территории», — рассказал Иван Щербаков.