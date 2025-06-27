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На улице Плющева появится новостройка по программе реновации

В односекционном здании будет 149 квартир.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Согласован проект жилого дома по программе реновации на востоке столицы. Новостройка появится по адресу: улица Плющева, земельный участок № 17/3. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Проектируемый многоквартирный дом представляет собой односекционное здание, в котором будет 149 квартир и нежилой первый этаж. Его построят на месте дома, снесенного в рамках программы реновации. Проект также предполагает благоустройство территории», — рассказал Иван Щербаков.

Новостройка будет соответствовать современным нормам пожарной безопасности. В частности, в доме предусмотрены незадымляемые лестничные клетки, а лифтовый блок изолируют от внутриквартирных коридоров противопожарными дверями. Все помещения, в том числе квартиры, оборудуют автоматическими системами противопожарной сигнализации.

В ходе благоустройства прилегающей к дому территории специалисты оборудуют места для отдыха, игр и занятий спортом, а двор озеленят.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тысяч москвичей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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