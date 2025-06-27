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Активы Национального фонда Казахстана выросли до $66,2 млрд

За 2024 год объём фонда увеличился на 16% благодаря росту доходности и эффективному управлению.

По итогам 2024 года активы Национального фонда Казахстана достигли $66,2 млрд, сообщает El.kz со ссылкой на заявление министра финансов Мади Такиева.

Выступая на совместном заседании палат Парламента, глава Минфина отметил, что активы фонда выросли на 16% за год. По его словам, этого удалось достичь благодаря эффективному управлению средствами и стабильной доходности на мировых финансовых рынках.

Национальный фонд играет стратегическую роль в экономике Казахстана, обеспечивая финансовую стабильность и служа инструментом для сглаживания внешнеэкономических рисков.