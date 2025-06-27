Капремонт моста у села Черная Речка идет по графику в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается капитальный ремонт моста на дороге «Подъезд к селу Черная Речка». Специалисты контролируют ход работ, которые идут по утвержденному плану. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На сегодняшний день завершены важнейшие этапы: установлены деформационные швы и выполнена гидроизоляция.
«Сейчас монтажники занимаются установкой водоотводного лотка и обработкой фасадов моста полимерцементным составом, что продлит срок службы сооружения», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
До июля подрядчики планируют полностью уложить асфальтобетонное покрытие и закончить работы по укреплению земляного полотна подходов к мосту.