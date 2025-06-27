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Капремонт моста у села Черная Речка идет по графику в Хабаровском крае

Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается капитальный ремонт моста на дороге «Подъезд к селу Черная Речка». Специалисты контролируют ход работ, которые идут по утвержденному плану. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На сегодняшний день завершены важнейшие этапы: установлены деформационные швы и выполнена гидроизоляция.

«Сейчас монтажники занимаются установкой водоотводного лотка и обработкой фасадов моста полимерцементным составом, что продлит срок службы сооружения», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

До июля подрядчики планируют полностью уложить асфальтобетонное покрытие и закончить работы по укреплению земляного полотна подходов к мосту.