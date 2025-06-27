Капремонт моста у села Черная Речка идет по графику в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается капитальный ремонт моста на дороге «Подъезд к селу Черная Речка». Специалисты контролируют ход работ, которые идут по утвержденному плану. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.