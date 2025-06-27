Спрос на доллары вырос в 2,5 раза в Казахстане

В мае «ожил» не только доллар, но и евро. Его нетто-продажи выросли почти в 3 раза по сравнению с апрелем — до 13,8 млрд тенге. Чаще сдавали, чем покупали европейскую валюту только в двух регионах: в Жетісу (-32,2 млн тенге) и Восточно-Казахстанской области (-176,2 млн тенге).