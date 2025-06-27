Спрос на доллары вырос в 2,5 раза в Казахстане

В апреле было зафиксировано резкое снижение спроса на доллар среди населения. За месяц граждане обеспечили нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) американской валюты лишь на 66,9 млрд тенге, что стало минимальным показателем за несколько лет. Однако текущая картина резко изменилась.
Согласно данным Национального банка РК, в мае «чистые» продажи доллара выросли сразу в 2,5 раза — почти до 162 млрд тенге. Отрицательные нетто-продажи были зафиксированы только в Алматинской (-116,8 млн тенге) и Восточно-Казахстанской (-1,2 млрд тенге) областях — здесь население чаще продавало доллары, а не покупало их.
Львиная доля продаж пришлась на три главных города страны: Алматы (65,1 млрд тенге), Шымкент (37,7 млрд тенге) и Астана (10,4 млрд тенге).
Что происходит с другими валютами
В мае «ожил» не только доллар, но и евро. Его нетто-продажи выросли почти в 3 раза по сравнению с апрелем — до 13,8 млрд тенге. Чаще сдавали, чем покупали европейскую валюту только в двух регионах: в Жетісу (-32,2 млн тенге) и Восточно-Казахстанской области (-176,2 млн тенге).
А вот спрос на рубль продолжает падать. В мае нетто-продажи составили минус 35,7 млрд тенге. Таким образом май стал шестым месяцем подряд, когда «чистые» продажи российской валюты ушли «в минус».
Примечательно, что больше всего рублей сдали жители и гости Астаны — минус 33,2 млрд тенге. Что касается менее популярных у населения иностранных валют, то в мае ситуация была следующей: юань — спрос упал на 25,91%, до 110,1 млн тенге; фунт стерлингов — спрос вырос на 3,43%, до 225,9 млн тенге.
Отметим, что лето — сезон отпусков и резкий рост спроса на доллары в мае может быть обусловлен непосредственно подготовкой казахстанцев к отдыху за границей.