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Во Владивостоке полиция ликвидировала незаконную точку торговли овощами

Во Владивостоке местного жителя привлекли к ответственности за стихийную торговлю.

Источник: ГУ МВД

Во Владивостоке полиция пресекла работу стихийной торговой точки, организованной во дворе жилого дома на улице Верхнепортовой. Как сообщает пресс-служба ведомства, местный житель продавал овощи без разрешительных документов.

Нарушение выявили в ходе мониторинга соцсетей. В сети обнаружили публикацию о незаконной торговле. Проверка подтвердила, что мужчина занимался предпринимательской деятельностью без государственной регистрации.

В отношении него составили два административных протокола за торговлю без лицензии и самоуправство. Виновному грозит штраф или иное наказание в рамках закона.

Полиция напоминает, что несанкционированная торговля нарушает права потребителей и создает риски для их здоровья, а также ухудшает санитарную обстановку в городе. Жителей Приморья призывают сообщать о подобных фактах по телефону 102.