В Красноярске спустя 23 года работы закрывается бесплатный журнал «Шанс»

Красноярский еженедельный журнал «Шанс» закрывается спустя 23 года работы. Об этом сообщила редакция в соцсетях издания.
«Сегодня вышел последний номер журнала “Шанс”. Жизненный цикл нашего проекта, к сожалению, завершился. Отныне “Шанс” — это часть богатой истории любимого нами города Красноярска», — сказала редакция в своём прощальном посте.
Напоминаем, что первый номер еженедельника вышел 28 июня 2002 года. Журнал красноярцы получали в почтовые ящики совершенно бесплатно. В нём писали о жизни Красноярска, публиковали рекламные объявления, интервью известных людей, полезные материалы, были даже анкеты для знакомств.
«“Шанс” любили и ненавидели. С нетерпением ждали и с раздражением отбрасывали. Удивлялись, что он всё ещё существует, и возмущались, что его нет в почтовых ящиках конкретного дома. Почти за четверть века бывало всякое. А вот равнодушных к нам практически не было», — также отметила редакция.
Ранее экоблогер, живший в Красноярске, попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30».