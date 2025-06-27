В Красноярске спустя 23 года работы закрывается бесплатный журнал «Шанс»

«“Шанс” любили и ненавидели. С нетерпением ждали и с раздражением отбрасывали. Удивлялись, что он всё ещё существует, и возмущались, что его нет в почтовых ящиках конкретного дома. Почти за четверть века бывало всякое. А вот равнодушных к нам практически не было», — также отметила редакция.