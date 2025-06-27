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Красноярские метростроители начали собирать тоннелепроходческий комплекс «Ирина»

Приступили к монтажу ТПМК «Ирина» на площади Революции.

Источник: Соцсети

27 июня в центре Красноярска на будущей станции метро «Площадь Революции» приступили к монтажу тоннелепроходческого комплекса «Ирина». Об этом сообщили социальные сети подземки.

Строители уже смонтировали барокамеру и стационарный щит, а также начали спуск в котлован роторов и хвостовых щитов.

Параллельно продолжается сборка ТМПК «Анастасия». Машинами предстоит проложить перегонные тоннели протяженностью 1,3 километра каждый между станциями «Площадь Революции» и «Вокзальная».

«Ирина» носит имя Ирины Гусенцевой, шахтера на Артемовском руднике. Она стала сменным буровым мастером сразу после школы и всю войну работала в забое на буровом станке.

Комплекс «Анастасия» — это дань памяти главному геологу партии Ангарской геологоразведочной экспедиции Анастасии Стеблевой. Женщина более 30 лет открывала уникальные месторождения в Нижнем Приангарье.

Первая ветка красноярской подземки должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.