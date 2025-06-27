Крупнейшая школа Калининградской области получила проектное одобрение

Новая школа станет рекордной по размеру в регионе, рассчитанной на 1725 учеников. Общая стоимость строительства достигнет 4,3 миллиарда рублей.
Процесс проектирования прошёл непростой путь. Первоначально рассматривалась возможность адаптации существующего проекта школы на улице Рассветной. Однако из-за изменений в законодательстве потребовалось разработать совершенно новый план и расширить территорию под строительство.
Будущее учебное заведение поразит своей оснащённостью. В здании разместятся многочисленные учебные классы, современная библиотека с видеотекой. Для организации питания предусмотрены две столовые. Спортсмены смогут заниматься в двух просторных залах, а для массовых мероприятий предусмотрен вместительный актовый зал на 650 посадочных мест.
Особое внимание уделено внеурочной деятельности. На территории оборудуют спортивные площадки, создадут уникальную теплицу и специальную лабораторию природы. В здании также предусмотрено защитное сооружение на 550 человек.
Реализация проекта потребует более двух лет строительных работ. Новое учебное заведение призвано обеспечить качественным образованием растущее население района и стать центром образовательной жизни микрорайона.