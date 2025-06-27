Крупнейшая школа Калининградской области получила проектное одобрение

Будущее учебное заведение поразит своей оснащённостью. В здании разместятся многочисленные учебные классы, современная библиотека с видеотекой. Для организации питания предусмотрены две столовые. Спортсмены смогут заниматься в двух просторных залах, а для массовых мероприятий предусмотрен вместительный актовый зал на 650 посадочных мест.