В Перми опасаются за безопасность жильцов аварийного дома на улице Лядовской

В Перми на территории аварийного дома по ул. Лядовской, 113 приступила к дежурству городская служба спасения. Администрация города 26 июня ввела режим повышенной готовности. Эта мера потребовалась с ухудшением технического состояния крыши, кровли и стен здания.
Решение приняли на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим повышенной готовности позволит принимать дополнительные меры по защите жильцов и придомовой территории.
В связи с ухудшением состояния жилого дома жильцам необходимо его оперативно покинуть. Возле здания развернули пункт сбора и регистрации. Жильцам дома предложили варианты временного размещения. При необходимости семьям предоставят транспорт для вывоза имущества.
Аварийный трехэтажный дом на ул. Лядовской, 113 построили в 1961 году. В нем находится 21 помещение. В 2017 году здание признали аварийным и включили в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025−2031 годы. Дом городские власти планируют расселить в 2025—2026 годах.