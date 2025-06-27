В Перми опасаются за безопасность жильцов аварийного дома на улице Лядовской

Аварийный трехэтажный дом на ул. Лядовской, 113 построили в 1961 году. В нем находится 21 помещение. В 2017 году здание признали аварийным и включили в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025−2031 годы. Дом городские власти планируют расселить в 2025—2026 годах.