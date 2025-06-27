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В Калининграде анонсировано строительство новой улицы за 70,5 млн рублей

На портале Госзакупок появился аукцион на строительство новой городской магистрали Калининграда стоимостью 70,5 миллионов рублей.

Источник: Kaliningradnews

Примечательно, что в документации улица фигурирует под названием Горчакова, хотя фактически это улица Катериничева, соединяющая улицы Согласия и Челнокова.

Исторический нюанс заключается в том, что улица получила своё нынешнее название в 2022 году решением городского совета. Однако проектные работы стартовали годом ранее, и разработчики не стали вносить изменения в уже существующую документацию.

Основные параметры будущей магистрали:
— протяжённость — 500 метров;
— две полосы движения шириной по 3 метра каждая;
— тротуары шириной от 2,25 до 3,25 метров;
— велодорожка шириной от 2 до 3 метров.

Современное оснащение улицы включает:
— энергосберегающую систему наружного освещения;
— комплексное озеленение территории;
— всю необходимую инфраструктуру для комфортного передвижения горожан.

Дополнительная информация: улица Горчакова, упомянутая в первоначальном проекте, в 2022 году была перенесена на новое место — севернее, в район четвёртого форта. Это ещё раз подчёркивает важность актуализации градостроительной документации в соответствии с текущими изменениями в городской инфраструктуре.