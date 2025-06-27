В Калининграде анонсировано строительство новой улицы за 70,5 млн рублей

Дополнительная информация: улица Горчакова, упомянутая в первоначальном проекте, в 2022 году была перенесена на новое место — севернее, в район четвёртого форта. Это ещё раз подчёркивает важность актуализации градостроительной документации в соответствии с текущими изменениями в городской инфраструктуре.