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Казахстанцы не спешат отказываться от наличных — Нацбанк

Несмотря на стремительное развитие цифровых платежных систем, казахстанцы продолжают активно пользоваться наличными деньгами. Об этом говорится в свежем выпуске экономического обзора НацБанка, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Аналитики Нацбанка отмечают, что подобная тенденция характерна не только для Казахстана, но и для многих стран мира. Даже на фоне цифровизации экономики наличные сохраняют статус важного средства расчётов.

«Статистика показывает, что доля наличных в денежной массе остаётся на стабильном уровне. Казахстанцы по-прежнему активно используют бумажные деньги для ежедневных покупок и сбережений», — говорится в обзоре.

Эксперты НБК поясняют, что спрос на наличные во многом связан с привычками населения, уровнем финансовой грамотности и степенью доступности электронных инструментов оплаты в регионах.

«Переход на безналичные формы расчётов — процесс постепенный и требует времени, особенно в сельской местности, где инфраструктура цифровых платежей пока развита слабо», — добавили в Нацбанке.

В отчёте также отмечается, что наряду с наличными продолжает расти популярность онлайн-платежей и мобильных приложений для переводов. Однако полный отказ от банкнот и монет в ближайшие годы маловероятен.