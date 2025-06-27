Казахстанцы не спешат отказываться от наличных — Нацбанк

Аналитики Нацбанка отмечают, что подобная тенденция характерна не только для Казахстана, но и для многих стран мира. Даже на фоне цифровизации экономики наличные сохраняют статус важного средства расчётов.
«Статистика показывает, что доля наличных в денежной массе остаётся на стабильном уровне. Казахстанцы по-прежнему активно используют бумажные деньги для ежедневных покупок и сбережений», — говорится в обзоре.
Эксперты НБК поясняют, что спрос на наличные во многом связан с привычками населения, уровнем финансовой грамотности и степенью доступности электронных инструментов оплаты в регионах.
«Переход на безналичные формы расчётов — процесс постепенный и требует времени, особенно в сельской местности, где инфраструктура цифровых платежей пока развита слабо», — добавили в Нацбанке.
В отчёте также отмечается, что наряду с наличными продолжает расти популярность онлайн-платежей и мобильных приложений для переводов. Однако полный отказ от банкнот и монет в ближайшие годы маловероятен.