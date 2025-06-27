Мэр Новосибирска рассказал о ремонте Димитровского моста

Градоначальник, в частности, обратил внимание, что в текущем сезоне обновление ведется на полосах, ведущих к левому берегу.
С предыдущим исполнителем контракта пришлось расторгнуть соглашение из-за невыполнения обязательств. В текущем году работы осуществляет новая подрядная организация.
Для минимизации неудобств для жителей города организовано реверсивное движение, обеспечивающее максимальную пропускную способность в часы наибольшей загруженности.
На строительной площадке задействовано до 30 рабочих в каждую смену, активно используется специализированная техника. Поставил задачу завершить текущий этап до наступления зимнего периода, чтобы обеспечить беспрепятственное движение новосибирцев по всем шести полосам. В следующем году работы будут перенесены на противоположную сторону моста.
В настоящее время в Новосибирске одновременно ведется ремонт шести мостовых сооружений и путепроводов. Четыре объекта планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году, работы на двух других будут продолжены в следующем.