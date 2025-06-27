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Мэр Новосибирска рассказал о ремонте Димитровского моста

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выложил в своем телеграм-канале ролик об инспекции Димитровского моста.

Источник: Мэрия Новосибирска

Градоначальник, в частности, обратил внимание, что в текущем сезоне обновление ведется на полосах, ведущих к левому берегу.

С предыдущим исполнителем контракта пришлось расторгнуть соглашение из-за невыполнения обязательств. В текущем году работы осуществляет новая подрядная организация.

Для минимизации неудобств для жителей города организовано реверсивное движение, обеспечивающее максимальную пропускную способность в часы наибольшей загруженности.

На строительной площадке задействовано до 30 рабочих в каждую смену, активно используется специализированная техника. Поставил задачу завершить текущий этап до наступления зимнего периода, чтобы обеспечить беспрепятственное движение новосибирцев по всем шести полосам. В следующем году работы будут перенесены на противоположную сторону моста.

В настоящее время в Новосибирске одновременно ведется ремонт шести мостовых сооружений и путепроводов. Четыре объекта планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году, работы на двух других будут продолжены в следующем.