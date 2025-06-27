ИИ поможет сократить пробки и повысить безопасность на дорогах Ташкента

«Камеры позволяют передавать в центр информацию о разыскиваемых лицах, угнанных автомобилях и других ситуациях, угрожающих общественной безопасности. Центр, в свою очередь, может дистанционно управлять всеми камерами служебных автомобилей,» — добавили в ведомстве.