ИИ поможет сократить пробки и повысить безопасность на дорогах Ташкента

ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Ташкенте появился Центр ситуационного мониторинга, направленный на цифровизацию безопасности движения на улицах столицы, предотвращение дорожно-транспортных происшествий и прогнозирование заторов с использованием современных технологий и возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Система уже работает и базируется в обновленном административном здании бригады дорожно-патрульной службы УВД города Ташкента.
Как пояснили в ведомстве, интегрированная в центр Интеллектуальная транспортная платформа позволяет отслеживать, анализировать и интеллектуально управлять транспортными потоками.
«Это позволит сократить заторы до 50%, сэкономить время пассажиров, уменьшить количество аварий, ускорить действия экстренных служб и повысить эффективность принятия решений за счет точной статистики», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, как дорожно-патрульной службе, так и патрульно-постовой службе переданы новые специально оснащенные автомобили, оборудованные камерами, интегрированными в ситуационный центр.
«Камеры позволяют передавать в центр информацию о разыскиваемых лицах, угнанных автомобилях и других ситуациях, угрожающих общественной безопасности. Центр, в свою очередь, может дистанционно управлять всеми камерами служебных автомобилей,» — добавили в ведомстве.