Администрация Ростова использует новый метод борьбы с «серыми возчиками»

Напомним, в марте 2025 года специальные инспекции в Ростовской области за две недели выявили десятки незаконных перевозчиков мусора. Составлено 65 протоколов о нарушении природоохранного законодательства и работе без лицензии. Проверки прошли в Ростове, Батайске, Аксае, Таганроге, Азове, Волгодонске, Каменске, Красном Сулине, а также в Аксайском, Пролетарском, Каменском и Красносулинском районах.